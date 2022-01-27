Источник: Игорь Суркис проведет встречу с Мирчей Луческу

В пятницу, 28 января, президент «Динамо» обсудит насущные вопросы с главным тренером клуба

  • 27.01.2022 19:34
  • 3588 просмотров
  • 35 комментариев
Источник: Игорь Суркис проведет встречу с Мирчей Луческу
© ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис в пятницу, 28 января, проведет встречу с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу.

«Завтра в офисе «Динамо» состоится встреча президента и главного тренера клуба. Трансферные вопросы на вход/выход — вопрос №1 для обсуждения», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Луческу возглавляет «Динамо» с лета 2020 года.

После 18-ти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 45 очков. У лидера, донецкого «Шахтера», 47 очков.

Источник — Telegram

(22 голоса)

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Комментарии
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    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:16
    +1
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:15
    Про динамо Кипр
    Феся тебя видно даже из-за Луны))
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:15
    +1
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:15
    Про динамо Кипр
    А что есть такая команда??
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:14
    +1
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:13
    Команда бревен
    Ты про Данецк шахтёр???
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    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:11
    +1
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:10
    Нормальные игроки к киприотам не перейдут
    а с умом у тебя всё норм??? Обоснуй свой комент???
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    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 19:40
    +1
    как минимум нужен опорник на смену Сидору
    про тех кто на выход - так там человек 5-7 только около основы можно выделить!
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 27.01.2022 20:44
    0
    Funnycat--, 27.01.2022 20:25
    Там нам деньги зарабатывать
    Но учитывая, что потом команда не умиляется после этого , то остаётся один аспект - бесценный опыт
    Та ... хай през. и ищет $ на содержание, а то сам клуб взял, а потом будто одолжение делает о его содержании, ну а если так сидеть, то нормально в лучшем случае в ЛК сможем выступать только, но мб это и к лучшему чем мучения в ЛЧ которые увидели в этом году в частности от представителей страны.
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    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 20:39
    0
    Face Control, 27.01.2022 20:29
    Каким боком вы, автобусники из Кипра, относитесь к нормальным клубам?
    Зачем ты снова с двух аккаунтов пишешь ?
    Сколько сегодня тебя раз забанили ?
    ——-
    Кстати, как там позорный товарняк с арендуплем, вас с ним в УПял мало товарищеских матчей , вы ещё и в Турции решили плзорнуться ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.01.2022 20:30
    0
    Funnycat--, 27.01.2022 20:27
    Это не реальная модель
    Ни один клуб в мире , который борется хотяб за какие то места и трофеи так не существует
    Даже Аякс, на который все ровняются - живой тому пример
    Если наша академия не может на данный момент дать нападающего уровня группы ЛЧ , то мучатся с Русиными / Хлебасами/ Беседиными - это только во вред клубу
    нападающего уровня группы ЛЧ
    ———————————
    АХАХАХАХАХАХА
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.01.2022 20:29
    0
    Funnycat--, 27.01.2022 20:27
    Это не реальная модель
    Ни один клуб в мире , который борется хотяб за какие то места и трофеи так не существует
    Даже Аякс, на который все ровняются - живой тому пример
    Если наша академия не может на данный момент дать нападающего уровня группы ЛЧ , то мучатся с Русиными / Хлебасами/ Беседиными - это только во вред клубу
    Каким боком вы, автобусники из Кипра, относитесь к нормальным клубам?
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 20:25
    0
    Alex86 1, 27.01.2022 20:06
    Исходя из риторики его последнего объемного вью, ожидать сколь небудь приличных трансферов вообще не стоит, в лучше случае если будут по 3-5 млн и то если румын выбъет как-то, о ЛЧ можно опять забыть на какой-то неопределенный период это точно, хотя с такими выступлениями как были там делать особо-то и не чего.
    Там нам деньги зарабатывать
    Но учитывая, что потом команда не умиляется после этого , то остаётся один аспект - бесценный опыт
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 27.01.2022 20:24
    0
    BUCH, 27.01.2022 20:09
    Я не понимаю вас ребята, а зачем трансферы??? Уже сколько раз говорилось , о том что мы своих растить будем, а потом продавать!!!
    Так растим и продаем, как раз Миколенко только в топ чемп реализовали и не дешево, но иногда нужно усилить позиции здесь и сейчас для достижения определенных целей.
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:21
    0
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:18
    Ты киприот опзж ?
    какая ты няшка))) так легко себя выдаёшь))) и заметь я пишу с одного ака, а у тебя уже и счёт не известный!!!
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    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:19
    0
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:17
    Есть на втором месте сейчас в УПЛ
    не ну не надо так . официально есть такая команда, или у тебя под наркотой богатая фантазия???
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:18
    0
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:16
    Таких как ты даже бабы не ждут
    А это причём??? я на тебя не рассчитывал)))
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:13
    0
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:10
    Нормальные игроки к киприотам не перейдут
    Ждал 5 минут, но не судьба... значит ты просто выскочка!!
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:05
    0
    Funnycat--, 27.01.2022 19:52
    Андреевский и Шкурин , как минимум , или Кулач
    Как показывает практика на острие могут и Вербич с Витиньйо играть
    А так у нас нападающие , которые больше сидят чем играют , а забивает все равно Гармаш
    А вот тут я с тобой не согласен!!! Кулач очень даже ничего!!! И на фоне ничего, он очень даже ничего!!!
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 27.01.2022 19:46
    0
    Funnycat--, 27.01.2022 19:40
    как минимум нужен опорник на смену Сидору
    про тех кто на выход - так там человек 5-7 только около основы можно выделить!
    Шабанов, Шепелєв, Антюх, Супряга...? Ще хто?
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:29
    -1
    Funnycat--, 27.01.2022 20:27
    Это не реальная модель
    Ни один клуб в мире , который борется хотяб за какие то места и трофеи так не существует
    Даже Аякс, на который все ровняются - живой тому пример
    Если наша академия не может на данный момент дать нападающего уровня группы ЛЧ , то мучатся с Русиными / Хлебасами/ Беседиными - это только во вред клубу
    Ты прав у вас нет академии
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 20:27
    -1
    BUCH, 27.01.2022 20:09
    Я не понимаю вас ребята, а зачем трансферы??? Уже сколько раз говорилось , о том что мы своих растить будем, а потом продавать!!!
    Это не реальная модель
    Ни один клуб в мире , который борется хотяб за какие то места и трофеи так не существует
    Даже Аякс, на который все ровняются - живой тому пример
    Если наша академия не может на данный момент дать нападающего уровня группы ЛЧ , то мучатся с Русиными / Хлебасами/ Беседиными - это только во вред клубу
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 20:25
    -1
    BUCH, 27.01.2022 20:05
    А вот тут я с тобой не согласен!!! Кулач очень даже ничего!!! И на фоне ничего, он очень даже ничего!!!
    Ну он и на первом сборе летом забивал достаточно
    Если будет забивать и в УПЛ - пожалуйста, я только за
    Ссылка
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