Источник: Игорь Суркис проведет встречу с Мирчей Луческу

Президент «Динамо» Игорь Суркис в пятницу, 28 января, проведет встречу с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу.
«Завтра в офисе «Динамо» состоится встреча президента и главного тренера клуба. Трансферные вопросы на вход/выход — вопрос №1 для обсуждения», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Луческу возглавляет «Динамо» с лета 2020 года.
После 18-ти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 45 очков. У лидера, донецкого «Шахтера», 47 очков.
Источник — Telegram
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про тех кто на выход - так там человек 5-7 только около основы можно выделить!
Но учитывая, что потом команда не умиляется после этого , то остаётся один аспект - бесценный опыт
Сколько сегодня тебя раз забанили ?
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Кстати, как там позорный товарняк с арендуплем, вас с ним в УПял мало товарищеских матчей , вы ещё и в Турции решили плзорнуться ?
Ни один клуб в мире , который борется хотяб за какие то места и трофеи так не существует
Даже Аякс, на который все ровняются - живой тому пример
Если наша академия не может на данный момент дать нападающего уровня группы ЛЧ , то мучатся с Русиными / Хлебасами/ Беседиными - это только во вред клубу
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АХАХАХАХАХАХА
Ни один клуб в мире , который борется хотяб за какие то места и трофеи так не существует
Даже Аякс, на который все ровняются - живой тому пример
Если наша академия не может на данный момент дать нападающего уровня группы ЛЧ , то мучатся с Русиными / Хлебасами/ Беседиными - это только во вред клубу
Но учитывая, что потом команда не умиляется после этого , то остаётся один аспект - бесценный опыт
Как показывает практика на острие могут и Вербич с Витиньйо играть
А так у нас нападающие , которые больше сидят чем играют , а забивает все равно Гармаш
про тех кто на выход - так там человек 5-7 только около основы можно выделить!
Ни один клуб в мире , который борется хотяб за какие то места и трофеи так не существует
Даже Аякс, на который все ровняются - живой тому пример
Если наша академия не может на данный момент дать нападающего уровня группы ЛЧ , то мучатся с Русиными / Хлебасами/ Беседиными - это только во вред клубу
Ни один клуб в мире , который борется хотяб за какие то места и трофеи так не существует
Даже Аякс, на который все ровняются - живой тому пример
Если наша академия не может на данный момент дать нападающего уровня группы ЛЧ , то мучатся с Русиными / Хлебасами/ Беседиными - это только во вред клубу
Если будет забивать и в УПЛ - пожалуйста, я только за
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