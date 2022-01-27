ФОТО. Шахтер готовится к товарищескому матчу с Мариуполем

«Шахтер» уже 12 дней работает в турецком Белеке. На 27 января тренерский штаб запланировал послеобеденную тренировку. В программе сбора двухразовый режим чередуется с днями, когда проводится одна сессия, а также с контрольными матчами.

В 15 часов по местному времени на поле Regnum Carya Golf & Spa Resort вышла первая группа игроков «Шахтера» (10 полевых и 2 вратаря). Парни отработали около 75 минут, а затем аналогичную программу выполнила вторая группа (11 полевых и 2 голкипера). Все внимание сосредоточено на тактике, правильном контроле мяча и необходимых перемещениях.

В пятницу, 28 января, в 16:00 по Киеву «оранжево-черные» проведут спарринг с «Мариуполем».