ФОТО. Шахтер готовится к товарищескому матчу с Мариуполем

Донецкая команда тренируется в Турции уже 12 дней

  • 27.01.2022 18:35
  • 279 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Шахтер готовится к товарищескому матчу с Мариуполем
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» уже 12 дней работает в турецком Белеке. На 27 января тренерский штаб запланировал послеобеденную тренировку. В программе сбора двухразовый режим чередуется с днями, когда проводится одна сессия, а также с контрольными матчами.

В 15 часов по местному времени на поле Regnum Carya Golf & Spa Resort вышла первая группа игроков «Шахтера» (10 полевых и 2 вратаря). Парни отработали около 75 минут, а затем аналогичную программу выполнила вторая группа (11 полевых и 2 голкипера). Все внимание сосредоточено на тактике, правильном контроле мяча и необходимых перемещениях.

В пятницу, 28 января, в 16:00 по Киеву «оранжево-черные» проведут спарринг с «Мариуполем».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 18:55
    +4
    Lion, 27.01.2022 18:45
    Новость о Шахтёре а 2 совы уже нагадили...
    кошка , все верно, новость о шахтере 2 ,с которым будет играть шахтер 1 , вам в чемпионате товарняков мало что ли , скажи ?
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    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 18:42
    +4
    Двухсторонку типо сыграют двумя своими составами ?
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 27.01.2022 18:41
    +4
    А чего Шахтер 2 называют Мариуполем
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    Mika Moroz
    Mika Moroz, 27.01.2022 18:54
    +2
    Эль-кротико
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    LFC
    LFC, 27.01.2022 18:58
    -2
    Lion, 27.01.2022 18:45
    Новость о Шахтёре а 2 совы уже нагадили...
    та ты знаешь после того как максым 5 аккаунтов на ноль помножил и с 10 аккаунтов тимофеюка туда же дернули то гадят не совы а такие вот как ты ростовские кошаки немытые
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    Lion
    Lion, 27.01.2022 18:45
    -8
    Новость о Шахтёре а 2 совы уже нагадили...
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