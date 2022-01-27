Верес арендует молодого защитника Динамо

Тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о том, что клуб договорился с «Динамо» Киев об аренде защитника Алана Аусси.

Ранее 20-летнего игрока отправляли в аренду в Чехию и Беларусь, однако в украинской команде шансов проявить себя не получал.

«Сегодня приедет центральный защитник Алан Аусси. Возьмем его у «Динамо» в аренду на полтора года с правом выкупа», - сказал Вирт.