Верес арендует молодого защитника Динамо

Тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о том, что клуб договорился с «Динамо» Киев об аренде защитника Алана Аусси.
Ранее 20-летнего игрока отправляли в аренду в Чехию и Беларусь, однако в украинской команде шансов проявить себя не получал.
«Сегодня приедет центральный защитник Алан Аусси. Возьмем его у «Динамо» в аренду на полтора года с правом выкупа», - сказал Вирт.
Источник — Футбол 1/2/3
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