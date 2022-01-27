Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В Германии я жестоко избил польского футболиста»

Украинский игрок рассказал, как разобрался со своим обидчиком, который «сдал» его руководству клуба

  • 27.01.2022 16:38
  • 3081 просмотр
  • 9 комментариев
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В Германии я жестоко избил польского футболиста»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

37-летний украинский экс-игрок «Закарпатья», «Карпат», «Говерлы», «Белшины», «Айнхайта» и «Миная» Михаил Кополовец рассказал о том, как избил польского футболиста в Германии.

«Были ли у меня в карьере случаи, когда я хотел разобраться с кем-нибудь по-мужски после матча? В Германии у меня был такой случай. Я играл в команде «Айнхайт», там не было администраторов, поэтому мы занимались организацией сами. Например, ты должен иметь свой мяч, накачивать его и брать с собой на тренировку. Однажды я его не подкачал, а за это прописан штраф — €50. Поляк ушел и сказал тренеру, что у меня мяч не подкачан, и меня оштрафовали.

Я решил на это не закрывать глаза и побил его в душе, довольно жестко.

Подошел к нему и спросил, почему он такой гнилой и сдал меня тренеру. Дело не в деньгах, просто мне не понравился сам его жест. Он сказал, чтобы я ему ничего не говорил.

Возможно, он был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Словом, я пошел, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там «забуцал». Жестоко избил, у него было сотрясение мозга, «фонарь».

После этого меня вызвало руководство, чтобы выяснить, почему так случилось. Я сказал, что у нас с ним было недоразумение, и мы разобрались. Меня никто не оштрафовал за потасовку, но они удивились, что я такой метод использовал. Он просто некрасиво поступил, такая «шестерочка». Пацаны меня поддержали. Сделал не по-пацански — получил «звездюлей», — рассказал Кополовец.

Кополовец выступал за «Айнхайт» с 2015 по 2016 годы.

Источник — FanDay

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 27.01.2022 16:59
    +6
    А якщо серйозно, то це жах. Тяжко було той м'яч накачати?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 27.01.2022 17:13
    +5
    подленький чувачок, ничем не лучше сдавшего его поляка:
    тот босый в мыле на скользком кафеле, а сам тихонько кеды надел. еще и подножку сделал. подозреваю, что сзади и без предупреждения
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    Александр Довольный
    Александр Довольный, 27.01.2022 17:23
    +3
    Звиздит. Его бы посадили за такие побои как он рассказывает, германия это не Украина.
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    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 27.01.2022 16:58
    +2
    Лукавить Міша, про м'яч вигадав. Це просто гей був )))
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    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 27.01.2022 17:40
    +1
    Jaime_Lannister, 27.01.2022 16:59
    А якщо серйозно, то це жах. Тяжко було той м'яч накачати?
    ну як? нєгоже звізьдє м'ячі качати.
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    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 27.01.2022 17:32
    +1
    А по правилах жити (я про ситуацію з м'ячем) - звісно, не варіант. Зате по-пацанськи. Тьфу. В церкву, певне, після того, як побив, не забув сходити.
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    OKs100
    OKs100, 27.01.2022 17:26
    +1
    Мда. Поступок настоящего футболиста.
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    narytnyk
    narytnyk, 27.01.2022 17:41
    0
    Недоговаривает Мишаня, наверное пришол в понедельник с перепоя в руке пивасик и мяч не накачан, ну а поляк просто под руку попалса
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    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 27.01.2022 17:40
    -1
    Jaime_Lannister, 27.01.2022 17:32
    А по правилах жити (я про ситуацію з м'ячем) - звісно, не варіант. Зате по-пацанськи. Тьфу. В церкву, певне, після того, як побив, не забув сходити.
    ще попа натовкти?
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