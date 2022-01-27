«С ним было недопонимание». Суркис рассказал о работе Реброва в Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что никаких конфликтов с экс-тренером Сергеем Ребровым уже нет, хотя раньше у них были определенные шероховатости.

«С Ребровым у меня теплые и хорошие отношения. Мы с ним общались недавно в ОАЭ. Это была первая такая теплая встреча с момента его ухода из «Динамо». Мы созванивались, но это первая встреча подобная была. Никаких обид нет у него на меня и у меня на него».

«Были какие-то тонкости, но мы их убрали в нашем разговоре. Честно говоря, когда он стал тренером «Динамо», то я думал, что он не справится. Но меня убедил мой брат, что нужно доверить. И Ребров выиграть два титула. И у кого - у Луческу. Дальше было недопонимание с ним».

«Возможно, он мог бы продолжать работать. Но он тут был в страшном напряжении, потому что понимал, какие ожидания от команды. И мы сейчас с ним поняли, что он правильно сделал, что ушел», - сказал Суркис.

Сейчас Ребров работает в ОАЭ с «Аль-Айном».