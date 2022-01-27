ВИДЕО. Первый год Тухеля в Челси. Лучшие моменты

Томас Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, когда «синие» шли на 9-м месте в АПЛ, отставая от топ-4 на 5 очков. Также команда считалась аутсайдером в 1/8 финала Лиги чемпионов в противостоянии с «Атлетико», но Тухель быстро и впечатляюще наладил игру в обороне, на которой с тех пор строился фундамент нашего успеха.
Тухель стал первым тренером в истории «Челси», который привел команду к финалу Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги.
Томас дважды был признан Лучшим тренером АПЛ (в марте и октябре 2021 года).
При Тухеле «Челси» в среднем пропускал 0,72 гола за игру в АПЛ (31 мяч в 43-х играх), что меньше, чем у любой другой команды лиги.
«Синие» также стали лидером чемпионата Англии по количеству сухих матчей (21 в 43-х встречах).
С 26 февраля 2021 года ни одна из команд АПЛ не пропустила меньше мячей, чем «Челси».
Источник — YouTube
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