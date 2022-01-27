Полузащитник Шахтера рассказал, кто в команде самый выносливый

Артем Бондаренко очень рад, что сейчас у футболистов нагрузки не такий страшные, как раньше

  • 27.01.2022 14:45
  • 1484 просмотра
  • 1 комментарий
Полузащитник Шахтера рассказал, кто в команде самый выносливый
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал, какие нормативы сдают футболисты донецкого клуба и кто в команде самый выносливый.
 
— Твоему поколению игроков, можно сказать, повезло: у вас нет таких загонов, какие были раньше. Много баек слышал по этому поводу?
— Да, старшие ребята часто об этом рассказывают, но нам действительно повезло — мы уже не бегали все эти Царские тропы, не сдавали тест Купера и так далее. Мне кажется, что все это уже в прошлом. Футбол сильно изменился за последние годы, и тренеры научились готовить игроков в физическом плане на поле и в тренажерном зале, а не на беговых дорожках или на песке.
 
— У многих складывается впечатление, что бегать — это вообще не твое. Однако мне недавно попался фитнес-анализ нескольких матчей молодежной сборной Украины. Так ты там — на первом месте по общей дистанции. Как в Шахтере относятся к таким показателям?
— У нас есть специальные тренеры, которые за этим следят и делают выводы. В особенности на сборах. Считаю, что это очень важный момент. Любишь ты бегать или нет, это твои проблемы. В любом случае ты обязан чувствовать себя хорошо, быть в тонусе, чтобы выполнять весь тот объем работы, который требует тренер. Особенно на моей позиции.
 
— Кто в Шахтере самый выносливый?
— Думаю, Жора Судаков. Тест Йо-Йо он всегда бегает лучше всех. Хотя у нас все ребята в порядке.
 
— Вам повезло, что вы не сдаете другие нормативы, но вас проверяют… током. Что это за пытки?
— Да бросьте, какие пытки? Просто после выполнения определенных упражнений с помощью специальной техники и определенных показателей проверяют реакцию мышц, их устойчивость к стрессовым состояниям. Может, я ошибаюсь, но выглядит это примерно так.

Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 27.01.2022 15:42
    0
    Собаку Павлова теж йобом токали)
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