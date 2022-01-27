Юрий МАКСИМОВ: «В Ворскле все бойцуганы»

Наставник полтавчан похвалил подопечных за характер

  • 27.01.2022 11:44
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Юрий МАКСИМОВ: «В Ворскле все бойцуганы»
© ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, почему его команде удается держаться в зоне лидеров УПЛ.

«12 человек, на которых я надеялся, выдержали весь чемпионат, если считать первый круг и не брать во внимание последние 3 игры. Потом пошли желтые карточки. У нас сейчас 9 человек на карточках. Пошли травмы, коронавирус. Последнюю игру 6 человек основного состава не играло.

У нас хорошие ребята, на которых я рассчитываю - бойцуганы все. Самое главное, что мы угадали с футболистами, которые пришли, по человеческим качествам - для нас это самое главное», - сказал Максимов.

Напомним, «Ворскла» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице УПЛ.

Источник — Футбол 1/2/3

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