Юрий МАКСИМОВ: «В Ворскле все бойцуганы»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, почему его команде удается держаться в зоне лидеров УПЛ.
«12 человек, на которых я надеялся, выдержали весь чемпионат, если считать первый круг и не брать во внимание последние 3 игры. Потом пошли желтые карточки. У нас сейчас 9 человек на карточках. Пошли травмы, коронавирус. Последнюю игру 6 человек основного состава не играло.
У нас хорошие ребята, на которых я рассчитываю - бойцуганы все. Самое главное, что мы угадали с футболистами, которые пришли, по человеческим качествам - для нас это самое главное», - сказал Максимов.
Напомним, «Ворскла» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице УПЛ.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.