Минай просматривает игроков Руха, Оболони и двух легионеров

В расположении «Миная» появился полузащитник Андрей Кухарук, ранее выступавший за «Рух». Также на просмотре находятся Дмитрий Касимов из «Оболони» и два легионера — из Литвы и Сербии.
Еще несколько потенциальных новичков присоединятся к «Mинаю» на заключительном сборе в Турции, куда закарпатцы отправятся в начале февраля.
Напомним, что «Mинай» занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков за 18 туров. Закарпатская команда находится в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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