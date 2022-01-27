Минай просматривает игроков Руха, Оболони и двух легионеров

В расположении «Миная» появился полузащитник Андрей Кухарук, ранее выступавший за «Рух». Также на просмотре находятся Дмитрий Касимов из «Оболони» и два легионера — из Литвы и Сербии.

Еще несколько потенциальных новичков присоединятся к «Mинаю» на заключительном сборе в Турции, куда закарпатцы отправятся в начале февраля.

Напомним, что «Mинай» занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков за 18 туров. Закарпатская команда находится в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.