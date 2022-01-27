Остап МАРКЕВИЧ: «Думаю, усиления в Мариуполе будут»

Аутсайдер УПЛ готов усилиться перед второй частью сезона

  • 27.01.2022 10:00
  • 309 просмотров
  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «Думаю, усиления в Мариуполе будут»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал, что ему пообещали кадровое усиление перед второй частью сезона.

«Нам нужно еще 2-3 опытных, мощных, сформированных игрока в середину. У нас ситуация сложная, ее нужно вытягивать. Как раз середина поля нас тревожит.

Думаю, что эти позиции будут усилены до начала чемпионата. Тех игроков, которых имеем возможность пригласить, нам пообещали. Думаю, все будет хорошо.

Этих игроков сейчас нет с нами на сборах. К нам присоединились молодые парни из «Шахтера» - Гулько Илья, Козик Эдуард и Гончарук Даниил», - сказал Маркевич.

Напомним, после первой части сезона «Мариуполь» идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав восемь очков.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    SevaCherkago
    online
    SevaCherkago, 27.01.2022 11:17
    0
    Думать меньше надо, соображать больше....!!!
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