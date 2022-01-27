Остап МАРКЕВИЧ: «Думаю, усиления в Мариуполе будут»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал, что ему пообещали кадровое усиление перед второй частью сезона.

«Нам нужно еще 2-3 опытных, мощных, сформированных игрока в середину. У нас ситуация сложная, ее нужно вытягивать. Как раз середина поля нас тревожит.

Думаю, что эти позиции будут усилены до начала чемпионата. Тех игроков, которых имеем возможность пригласить, нам пообещали. Думаю, все будет хорошо.

Этих игроков сейчас нет с нами на сборах. К нам присоединились молодые парни из «Шахтера» - Гулько Илья, Козик Эдуард и Гончарук Даниил», - сказал Маркевич.

Напомним, после первой части сезона «Мариуполь» идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав восемь очков.