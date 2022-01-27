Украинский защитник находится на просмотре в израильском клубе

Крайний защитник хмельницкого «Подолья» Ян Морговский, близок к переходу в израильскую Премьер-лигу.

Футболист уже находится в Израиле, где вскоре должен подписать контракт с одним из топ-5 клубов чемпионата Израиля.

23-летний футболист выступал за «Подолье» с сезона-2016/2017. За клуб из Хмельницкого Морговский сыграл 133 матча, в которых забил пять голов, получил 29 желтых карточек и один раз был удален с поля.

«Подолье» ушло на зимнюю паузу на восьмом месте в таблице Первой лиги, набрав 26 очков за 20 матчей.