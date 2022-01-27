БАРТУЛОВИЧ: «Стараюсь, чтобы адаптация новичков прошла как можно быстрее»

Тренер «Ингульца» поделился мнением о новых игроках команды

  • 27.01.2022 08:19
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БАРТУЛОВИЧ: «Стараюсь, чтобы адаптация новичков прошла как можно быстрее»
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович, который завершил игровую карьеру и присоединился к штабу Сергея Лавриненко этой зимой, рассказал об адаптации новичков команды, а также поделился ее планами на зимние сборы.

«К нам присоединились несколько новых игроков, которых мы подписали. Мы очень рады, что смогли договориться с этими футболистами и что теперь они в нашей команде. Сразу видно, что это качественные игроки, мы в таких нуждаемся. Надеемся, что они нам очень помогут во второй части чемпионата. 

Два легионера уже подключились к нам. Они адаптируются и понемногу притираются к команде. Ребята говорят по-английски, я стараюсь им помогать, так как общаюсь с ними больше всего. Буду стараться, чтобы их адаптация в команде прошла как можно быстрее.

На сборах в Турции планируем сыграть семь контрольных игр с соперниками из разных стран. Я считаю, что нас ожидают очень качественные спарринги, которые подготовят команду к игре с Динамо в УПЛ. Также ожидаем в команде еще несколько новых игроков, которые присоединятся уже на сборе в Турции, и футболистов, что будут на просмотре», - сказал Бартулович.

Отметим, что первую часть сезона «Ингулец» завершил на 14 месте в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

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