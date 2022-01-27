Больше только у Роналду. Месси набрал 304 млн подписчиков в Instagram

Лионель вскоре может обойти Кайли Дженнер

  • 27.01.2022 07:58
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Больше только у Роналду. Месси набрал 304 млн подписчиков в Instagram
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси набрал 304 миллиона подписчиков в Instagram.

Аргентинец является вторым футболистов в истории, который преодолел отметку в 300 миллионов в этой соцсети.

«Нас уже 300 миллионов! Я навеки признателен всем за поддержку. Обнимаю вас!» - написал 34-летний аргентинец.

Отметим, что Месси занимает второе место в списке самых популярных футболистов в Instagram, уступая лишь Криштиану Роналду, у которого 395 миллионов подписчиков.

Также Лионель вскоре может обойти популярную британскую модель Кайли Дженнер, на нее подписаны 306 млн пользователей.

 

 

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Источник — Sport.ua

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