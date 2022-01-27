Больше только у Роналду. Месси набрал 304 млн подписчиков в Instagram

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси набрал 304 миллиона подписчиков в Instagram.
Аргентинец является вторым футболистов в истории, который преодолел отметку в 300 миллионов в этой соцсети.
«Нас уже 300 миллионов! Я навеки признателен всем за поддержку. Обнимаю вас!» - написал 34-летний аргентинец.
Отметим, что Месси занимает второе место в списке самых популярных футболистов в Instagram, уступая лишь Криштиану Роналду, у которого 395 миллионов подписчиков.
Также Лионель вскоре может обойти популярную британскую модель Кайли Дженнер, на нее подписаны 306 млн пользователей.
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Источник — Sport.ua
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