Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Это поражение принесло нам много пользы»

Наставник «Полесья» – о спарринге с «Заглембе»

  • 27.01.2022 07:19
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Это поражение принесло нам много пользы»
© Футбол 1/2/3. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев высказался после матча на учебно-тренировочных сборах в Турции против польского «Заглембе» (0:1).

«Подвела реализация. Проиграли из-за ошибки, которая была обусловлена нашим желанием играть вперед. Надеюсь, подобные недочеты останутся на сборах. Мы не будем акцентировать на них внимание. Мне понравилось, как мы шли вперед, нагнетали, боролись. Команда выдержала рисунок игры, который просил тренерский штаб. Да, хочется всегда выигрывать. Это поражение принесло нам много пользы. Я увидел положительные моменты в этой игре», - сказал Калитвинцев.

Источник — Футбол 1/2/3

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