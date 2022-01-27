Беньямин ВЕРБИЧ: «По матчам видно, у всех динамовцев тяжелые ноги»

Словенский вингер киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился впечатлениями от завершающегося сбора «бело-синих» в Испании.
– В чем команда прибавила за эти сборы в первую очередь? Чему научилась?
– Мы учимся чему-то на каждой тренировке и в каждой контрольной игре. Пересматриваем товарищеские матчи, которые проводим на сборах. Анализируем ошибки и смотрим, как можем улучшить свою игру.
– Ты пропустил несколько тренировок. В чем была причина и как чувствуешь себя сейчас?
– У нас было очень насыщенное начало сбора – по две тренировки в день, включая силовую работу в зале. Было много и беговой работы. Я почувствовал дискомфорт, и тренеры предоставили мне несколько дней отдыха. Сегодня уже чувствую себя лучше. Хотя сейчас у всех «тяжелые ноги», это видно даже по играм. Но мы здорово прибавили в физическом плане за этот сбор, набрали хорошую форму.
– Впереди три дня отдыха, после чего команда отправится в Турцию, где погода ближе к зимней.
– У нас будет не три, а два выходных. Да, видел, что в Турции выпал снег. Но надеюсь, что через несколько дней, когда мы туда прилетим, погода будет нормальная, и условия будут комфортные для тренировок и матчей.
– Выходные проведешь с семьей?
– Конечно. К тому же, у девушки на днях был день рождения, так что как раз отпразднуем. Сейчас отдохнем два дня, после чего снова встречаемся на базе и полетим на второй сбор.
Источник — ФК Динамо Киев
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