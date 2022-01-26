Чили – Аргентина. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 Чили – Аргентина.

«Отборочный турнир к ЧМ-2022 в Катаре близится к завершению. Осталось сыграть по четыре матча, но интрига сохраняется. Только четыре команды получат прямые путевки на мундиаль, а пятая команда поборется в стыках за заветную путевку. Бразилия и Аргентина уже забронировали за собой два первых места. По поводу остальных команд вопрос остается открытым. Единственное – понятно, что сборной Венесуэлы, которая идет на последнем месте, чемпионат мира будет смотреть по телевизору. А остальные команды, в том числе и Чили, приложат максимум усилий, чтобы попасть на мировой форум.

Аргентину возглавляет 43-летний Лионель Скалони. Сборной Чили руководит 60-летний уругваец Мартин Ласарте. В составе сборной Аргентины, кроме Месси, мы назовем целую плеяду именитых игроков. У аргентинцев очень талантливая сборная, которая в 2021 году выиграла Копа Америка. Месси впервые со сборной выиграл хоть какой-то турнир.

За Чили играют также очень хорошие футболисты. Это опытные вратарь Клаудио Браво, Гари Медель, Артуро Видаль, Эдуардо Варгас и Алексис Санчес, без которого невозможно представить сборную Чили. Но, проиграв в ноябре 0:2 дома Эквадору, чилийцы ухудшили турнирной положение. Теперь они обязаны играть в каждом матче на победу. Кстати, Чили проиграл почти всем основным конкурентам в сентябре и октябре, а именно Перу (0:2) и Колумбии (1:3). Удивительно, что с таким составом колумбийцы проигрывают. Теоретически можно выиграть все оставшиеся матчи, но на практике это сделать значительно сложнее.

Аргентинцы никому не проигрывают и при удачном стечении обстоятельств желают даже опередить бразильцев. Но я лично в это не верю. В данном матче ничья с аргентинцами лично мне видится не худшим вариантом для чилийцев», – сказал Грозный.

Матч Чили – Аргентина состоится 28 января. Начало встречи – в 02:15.