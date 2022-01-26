Эквадор – Бразилия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира-2022 Эквадор – Бразилия.

«Это будет матч 14-го тура квалификации чемпионата мира в Южной Америке. Бразильцы с 35 очками в активе уверенно лидируют в турнирной таблице. Национальная команда Эквадора также идет высоко, а именно на третьей позиции, набрав 23 балла в свою копилку.

В первом круге бразильцы победили на своем поле со счетом 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Неймара во втором тайме.

В своей истории команды встречались между собой 38 раз. Статистика на стороне бразильцев, которые одержали победы в 29 матчах. В двух поединках сильнее оказался Эквадор и еще 7 встреч завершились вничью.

В этом матче поставлю на победу Бразилии над сборной Эквадора», - сказал Козьбан.

Матч Эквадор – Бразилия состоится 27-го января. Начало встречи в 23:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдавской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.