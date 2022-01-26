НЕЙМАР: «Очень много плакал в первый сезон в Барселоне»

Форвард ПСЖ Неймар признался, что в начале своих выступлений за «Барселону» ему было очень тяжело морально:
«Я был под громадным давлением в своей первый сезон в «Барселоне». Я очень много плакал в раздевалке, но однажды со мной начал общаться Месси и это все изменило. Я не мог себя узнать, но Лионель мне очень помог».
Неймар выступал за «Барселону» в 2013 – 2017. В 2021 году он воссоединился с Месси в ПСЖ.
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