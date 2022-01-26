НЕЙМАР: «Очень много плакал в первый сезон в Барселоне»

Форварду ПСЖ было трудно адаптироваться к Европе

  • 26.01.2022 18:46
  • 728 просмотров
  • 2 комментария
НЕЙМАР: «Очень много плакал в первый сезон в Барселоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард ПСЖ Неймар признался, что в начале своих выступлений за «Барселону» ему было очень тяжело морально:

«Я был под громадным давлением в своей первый сезон в «Барселоне». Я очень много плакал в раздевалке, но однажды со мной начал общаться Месси и это все изменило. Я не мог себя узнать, но Лионель мне очень помог».

Неймар выступал за «Барселону» в 2013 – 2017. В 2021 году он воссоединился с Месси в ПСЖ.

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(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Довольный
    online
    Александр Довольный, 26.01.2022 20:07
    0
    М-мужество!
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 26.01.2022 19:28
    0
    Напоминает этим кого-то
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