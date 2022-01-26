ВИДЕО. Все о трансферах Металлиста

Ярославский продолжает строить новый «Металлист», покупает новых «обалденных» футболистов и уносится в Украинскую Премьер-лигу. Когда в Харькове скажут: «Металлист» вышел в УПЛ», у них уже будет серьезная банда на поле! Роберто Моралес проанализировал трансферную кампанию Металлиста. Узнайте больше с нами!