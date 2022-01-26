КАРИКАТУРА ДНЯ. Жозе Моуриньо исполнилось 59 лет

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы португальского главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо, которому 26 января исполнилось 59 лет.
«С днем рождения, Жозе Моуриньо», — прокомментировал Момани свою работу.
На протяжении карьеры Моуриньо также тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Источник — Instagram
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