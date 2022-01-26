ПАВЕЛКО: «Петраков будет лично наблюдать за подготовкой игроков на сборах»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков лично отправится в Турцию, чтобы наблюдать за процессом подготовки игроков национальной команды в составе клубов УПЛ.
«Александр Васильевич отправится в Турцию, где будут проходить сборы клубы УПЛ. Он посетит все тренировки, пообщается с наставниками команд и игроками сборной Украины. Петраков будет лично наблюдать за процессом подготовки игроков на сборах», — сказал Павелко.
Сборная Украины примет участие в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022. 23 марта национальная команда в гостях сыграет с Шотландией. В случае успешного результата, Украина встретится с победителем пары Уэльс — Австрия.
Источник — Футбол 1/2/3
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