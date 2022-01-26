Валерий БОНДАРЬ: «Я впервые застал снег в Турции»

Украинский игрок «Шахтера» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 26.01.2022 16:21
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Валерий БОНДАРЬ: «Я впервые застал снег в Турции»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь – о смене погоды в Турции и тренировках.

– Валерий, как тебе погода? Необычно видеть снег?
– Действительно, здесь – необычно. Наверное, я впервые застал снег в Турции, на берегу моря. Немного напомнило дом, сразу сбросил фото родным и близким, а они мне свою погоду. Конечно, уже хочется побывать дома.

– Какие коррективы это внесло в сегодняшний график тренировок?
– Должна была быть тренировка на поле, наверное, тактического характера, но чуть изменились планы из-за погоды. Пока хорошо поработали в зале, а уже вечером будем тренироваться на поле.

– На что были направлены упражнения в зале?
– На все группы мышц – и верхний плечевой пояс, и ноги. Достаточно хорошая работа: и подышать, и пропотеть, и на силу.

– Вторая неделя сбора в самом разгаре. Набираете кондиции?
– Да, конечно. С каждым днем все становится тяжелее, но при этом и легче в том плане, что набирается форма, кондиции, к которым мы привыкли. Думаю, в дальнейшем нам это поможет в чемпионате. Впереди еще больше недели на этом сборе, так что все хорошо.

– Какие впечатления принес матч с «Вольфсбергером»? Насколько сложно было вернуться в игру после длительного перерыва?
– Хотелось уже, потому что соскучились по футболу. Тренировка тренировкой, а игра есть игра, в ней намного больше ответственности и совсем другая работа. Очень рады, что уже провели первый матч на достаточно неплохом уровне, но расти еще есть куда. Будем прибавлять в игровых наработках, которые у нас есть, переносить их на футбольное поле и улучшать.

– Вы уделяете большое внимание теории и тактике. Во второй части сезона от «Шахтера» можно ожидать чего-то нового?
– Посмотрим, может быть, что-то новое в новом году и привнесем. Закрепляем все те моменты, которые у нас были, и делаем их еще лучше.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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