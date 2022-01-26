Арсен ВЕНГЕР: «ЧМ раз в 2 года? До 2030 года ничего не изменится»

Возможная реформа – не вопрос ближайшего будущего

  • 26.01.2022 16:09
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Арсен ВЕНГЕР: «ЧМ раз в 2 года? До 2030 года ничего не изменится»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Автор идеи проведения чемпионата мира раз в 2 года Арсен Венгер считает, что эта идея точно не будет реализована в ближайшие годы:

«Все решит футбольный мир. Меня попросили организовать календарь матчей сборных, но вы должны понимать, что до 2028 года, и даже до 2030-го, ничего не изменится, потому что ЧМ-2026 и Евро-2028 уже запланированы. Национальные федерации примут решение после этого.

Я предлагаю организовать календарь так, чтобы было меньше напряжения между клубами и сборными, сгруппировав отборочные матчи и проводя крупные турниры в конце сезона. Мы выросли в системе с четырехлетними циклами. Мир футбола обычно сопротивляется изменениям, и это правда, что наш проект переворачивает весь календарь с ног на голову.

Но если вы посмотрите на молодое поколение, молодых людей от 10 до 18 лет, то у них не такое восприятие времени, другой спрос на события. Думаю, сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями, потому что они к этому привыкли. Посмотрим, всё решится до 2024 года».

Источник — L'Equipe

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