ФОТО. Игрок Ромы трогательно поздравил Моуриньо с днем рождения

Сегодня главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо празднует свой день рождения – ему исполнилось 59 лет.
Новичок «Ромы» и соотечественник Моуриньо Сержиу Оливейра трогательно поздравил тренера с праздником. Он выложил фотографии 2004 года, когда он, будучи 12-летним мальчиком, встретился с Моуриньо и взял у него автограф:
Источник — Instagram
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