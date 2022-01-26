ФОТО. Игрок Ромы трогательно поздравил Моуриньо с днем рождения

Португальцу исполнилось 59 лет

  • 26.01.2022 15:45
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ФОТО. Игрок Ромы трогательно поздравил Моуриньо с днем рождения
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Сегодня главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо празднует свой день рождения – ему исполнилось 59 лет.

Новичок «Ромы» и соотечественник Моуриньо Сержиу Оливейра трогательно поздравил тренера с праздником. Он выложил фотографии 2004 года, когда он, будучи 12-летним мальчиком, встретился с Моуриньо и взял у него автограф:

Источник — Instagram

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