Дальше без канадцев. Известны все полуфиналисты Australian Open у мужчин

Титул разыграют теннисисты из Европы

  • 26.01.2022 15:42
  • 1519 просмотров
  • 4 комментария
Дальше без канадцев. Известны все полуфиналисты Australian Open у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Во вторник и среду состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.
 
Сегодня грек Стефанос Циципас в трех сетах обыграл Янника Синнера из Италии, а россиянин Даниил Медведев отыграл 0-2 по сетам и матчбол у канадца Феликса Оже-Альяссима.

Впервые в истории Australian Open три четвертьфинальных матча завершились в пяти партиях.
 
Отметим, что из полуфиналистов лишь Рафаэль Надаль брал титул в Мельбурне.

Australian Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Маттео Берреттини [7] –  Гаэль Монфис [17] – 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2
 Рафаэль Надаль [6] –  Денис Шаповалов [14] – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

Нижняя часть сетки

 Стефанос Циципас [4] –  Янник Синнер [11] – 6:3, 6:4, 6:2
 Даниил Медведев [2] –  Феликс Оже-Альяссим [9] – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4

Australian Open. Пары 1/2 финала

 Маттео Берреттини [7] –  Рафаэль Надаль [6]
 Стефанос Циципас [4] –  Даниил Медведев [2]

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 26.01.2022 16:08 (изменен)
    +3
    Оба канадца тупо вылетели, хотя оба могли выходит дальше, а там может и канадский финал, теперь хочется финал Надаль-Циципас, хватит уже Медведеву проходит ещё и на везение.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 26.01.2022 16:33
    0
    Якби не пауза через дощ і закриття центрального корту, нічого б Дані не світило сьогодні...
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 26.01.2022 16:17
    0
    Думаю Рафа должен спокойно забирать шлем если здоровье не подведет
    Ссылка
    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 26.01.2022 15:49
    -5
    Медведев - Надаль - финал мечты! Стал бы украшением турнира
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности