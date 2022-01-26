Дальше без канадцев. Известны все полуфиналисты Australian Open у мужчин

Во вторник и среду состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.
Сегодня грек Стефанос Циципас в трех сетах обыграл Янника Синнера из Италии, а россиянин Даниил Медведев отыграл 0-2 по сетам и матчбол у канадца Феликса Оже-Альяссима.
Впервые в истории Australian Open три четвертьфинальных матча завершились в пяти партиях.
Отметим, что из полуфиналистов лишь Рафаэль Надаль брал титул в Мельбурне.
Australian Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Маттео Берреттини [7] – Гаэль Монфис [17] – 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2
Рафаэль Надаль [6] – Денис Шаповалов [14] – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [4] – Янник Синнер [11] – 6:3, 6:4, 6:2
Даниил Медведев [2] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4
Australian Open. Пары 1/2 финала
Маттео Берреттини [7] – Рафаэль Надаль [6]
Стефанос Циципас [4] – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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