Экс-звезда Ювентуса и ПСЖ покинет Интер Майами

Полузащитник клуба МЛС «Интер Майами» Блез Матюиди вскоре станет свободным агентом. Он расторгнет контракт с клубом.

К такому решению его подтолкнул тот факт, что он остался вне заявки «Интер Майами» на сезон. Скорее всего, Матюиди вернется в Францию, у него на руках уже есть несколько предложений.

34-летний хавбек выступал за «Интер Майами» с августа 2020 года. Также хавбек выступал за «Труа», «Сент-Этьенн», «Ювентус» и ПСЖ.