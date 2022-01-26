Экс-звезда Ювентуса и ПСЖ покинет Интер Майами

Блез Матюиди расторгнет контракт с клубом

  • 26.01.2022 15:32
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Экс-звезда Ювентуса и ПСЖ покинет Интер Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Блез Матюиди

Полузащитник клуба МЛС «Интер Майами» Блез Матюиди вскоре станет свободным агентом. Он расторгнет контракт с клубом.

К такому решению его подтолкнул тот факт, что он остался вне заявки «Интер Майами» на сезон. Скорее всего, Матюиди вернется в Францию, у него на руках уже есть несколько предложений.

34-летний хавбек выступал за «Интер Майами» с августа 2020 года. Также хавбек выступал за «Труа», «Сент-Этьенн», «Ювентус» и ПСЖ.

Источник — RMC Sport

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