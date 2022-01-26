ФОТО. Криштиану Роналду похвастался стильными очками

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался своими новыми стильными очками.
«Твой стиль, твои правила», — прокомментировал Криштиану свежее фото.
В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.