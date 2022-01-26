ФОТО. Криштиану Роналду похвастался стильными очками

У форварда «Манчестер Юнайтед» «свои правила»

  • 26.01.2022 15:05
  • 1411 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Криштиану Роналду похвастался стильными очками
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался своими новыми стильными очками.

«Твой стиль, твои правила», — прокомментировал Криштиану свежее фото.

В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 26.01.2022 15:30
    0
    очки как очки. что в них стильного?
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