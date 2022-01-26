Львов уступил Работничкам в товарищеском матче

Украинский футбольный клуб «Львов», выступающий в УПЛ, провел товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии.
«Львов» уступил македонскому клубу «Работнички» из города Скопье со счетом 0:1. Единственный мяч забил Анес Русевич на 40-й минуте встречи.
«Львов» — «Работнички» — 0:1
Гол: Русевич, 40
Источник — ФК Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.