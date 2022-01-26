Львов
0 : 1
Работнички
24.01.2022, FT

Львов уступил Работничкам в товарищеском матче

Украинская команда проиграла македонскому клубу с минимальным счетом

  • 26.01.2022 14:48
  • 412 просмотров
  • 1 комментарий
Львов уступил Работничкам в товарищеском матче
© ФК Работнички

Украинский футбольный клуб «Львов», выступающий в УПЛ, провел товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии.

«Львов» уступил македонскому клубу «Работнички» из города Скопье со счетом 0:1. Единственный мяч забил Анес Русевич на 40-й минуте встречи.

«Львов» — «Работнички» — 0:1
Гол: Русевич, 40

Источник — ФК Львов

(1 голос)

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    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 26.01.2022 15:28
    0
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