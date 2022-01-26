Ставьте на Australian Open на 1xBet и выигрывайте Audi A5

За каждую ставку по заданным параметрам игрокам будут начисляться акционные билеты

  • 26.01.2022 10:48
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Ставьте на Australian Open на 1xBet и выигрывайте Audi A5

17 января в Мельбурне стартовал первый в 2022 году турнир “Большого шлема” - Australian Open. В Австралии собрались лучшие теннисисты и теннисистки планеты, чтобы определить сильнейших. Такое грандиозное событие привлекает внимание многих фанатов по всему миру.

Вместе с Australian Open на 1xBet стартует топовая акция - Grand Slam, где пользователи могут выиграть замечательные призы.

Чтобы принять участие в промо, достаточно выполнить несколько простых действий:

- авторизоваться или зарегистрироваться на 1xBet;

- согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете;

- нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции;

- делать ставки на Australian Open на определенную сумму.

За каждую ставку по заданным параметрам игрокам будут начисляться акционные билеты. При этом, чем выше ставка, тем больше билетов получит игрок и тем выше будут его шансы на победу.

Уже 1 февраля букмекер случайным образом разыграет среди участников топ-призы: iPhone 13 Pro Max (1 победитель), iPhone 13 (3 победителя), AirPods Maх (10 победителей) и тысячи бонусных баллов.

Но и это еще не все! На протяжении сезона пользователей ждут еще три этапа акции Grand Slam. А 14 сентября 1xBet проведет финальный розыгрыш, где определится счастливый обладатель новенького автомобиля Audi A5!

Ставьте на топовый теннис на 1xBet и не упустите шанс побороться за шикарные подарки!

Источник — Sport.ua

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