Ставьте на Australian Open на 1xBet и выигрывайте Audi A5

17 января в Мельбурне стартовал первый в 2022 году турнир “Большого шлема” - Australian Open. В Австралии собрались лучшие теннисисты и теннисистки планеты, чтобы определить сильнейших. Такое грандиозное событие привлекает внимание многих фанатов по всему миру.
Вместе с Australian Open на 1xBet стартует топовая акция - Grand Slam, где пользователи могут выиграть замечательные призы.
Чтобы принять участие в промо, достаточно выполнить несколько простых действий:
- авторизоваться или зарегистрироваться на 1xBet;
- согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете;
- нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции;
- делать ставки на Australian Open на определенную сумму.
За каждую ставку по заданным параметрам игрокам будут начисляться акционные билеты. При этом, чем выше ставка, тем больше билетов получит игрок и тем выше будут его шансы на победу.
Уже 1 февраля букмекер случайным образом разыграет среди участников топ-призы: iPhone 13 Pro Max (1 победитель), iPhone 13 (3 победителя), AirPods Maх (10 победителей) и тысячи бонусных баллов.
Но и это еще не все! На протяжении сезона пользователей ждут еще три этапа акции Grand Slam. А 14 сентября 1xBet проведет финальный розыгрыш, где определится счастливый обладатель новенького автомобиля Audi A5!
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Источник — Sport.ua
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