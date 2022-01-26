ШЕВЧУК: «Уверен, что к Winter Cup 2022 будет приковано большое внимание»

Спортивный директор ровенского «Вереса» Вячеслав Шевчук высказал свое мнение о турнире Winter Cup 2022.

«Хорошо, что мы принимаем участие в этом соревновании, которое проходит впервые. В нем сыграют очень амбициозные команды: «Металлист» Ярославского, «Полесье» Буткевича, «Черноморец», который принял Григорчук. Для нас большая честь принять участие в Winter Cup 2022. Уверен, что он будет очень ярким и к нему будет приковано много внимания болельщиков.

История этого турнира только начинается. Возможно, в следующем году уже будет две или даже три группы команд-участниц. Нам пришлось скорректировать свой календарь под турнир, но для нас это только плюс. Больше будет матчей, где игроки смогут проявить себя. Мы знаем, что футболисты больше любят играть чем тренироваться. Это будет здорово», - сказал Шевчук.

Турнир пройдет с 3 по 12 февраля.