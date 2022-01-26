Юрий МАКСИМОВ: «Новичка Бацулу пока видел только по телевизору»

Наставник «Ворсклы» поделился текущим состоянием дел

  • 26.01.2022 08:56
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Юрий МАКСИМОВ: «Новичка Бацулу пока видел только по телевизору»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о подготовке команды ко второй части сезона УПЛ, а также кадровой ситуации.

– На первой половине сбора будем делать акцент на общей физической подготовке. Вторая будет предсоревновательной. На этот период у нас запланировано четыре игры. Будем наигрывать основной состав. 

К нам присоединился Бацула и после травмы стал тренироваться Венсан Тилль. Больше изменений в составе нет. 

– Где вы видите Бацулу в своей команде? 
– Пока видел его только по телевизору. Он сейчас травмирован. Три недели будет восстанавливаться. 

– Радует ли вас восстановление Тилля?
– Он пока может только выполнять пробежки. Игрок долго лечился после травмы. Мы на него надеемся.

– Кто еще травмирован в команде?
– Степанюк будет после серьезной операции восстанавливаться еще полтора месяца. Скляр девять  недель уже как проходит реабилитацию. Нужно подождать еще три. Начал делать побежки, - сказал Максимов.

Источник — Футбол 1/2/3

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