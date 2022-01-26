Александр ПЕТРАКОВ: «Визы на Шотландию сделали для 36 человек»

Наставник сборной Украины назвал число игроков, которые будут готовиться к матчу

  • 26.01.2022 08:36
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Александр ПЕТРАКОВ: «Визы на Шотландию сделали для 36 человек»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал о количестве игроков, которые будут готовиться к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией.

«Мы сделали визы для 36 футболистов. Все ли из них отправятся в Британию? По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока что буду думать, смотреть, решать», - сказал Петраков.

Напомним, поединок Шотландия – Украина пройдет в Глазго 24 марта.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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