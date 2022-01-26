Александр ПЕТРАКОВ: «Визы на Шотландию сделали для 36 человек»

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал о количестве игроков, которые будут готовиться к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией.

«Мы сделали визы для 36 футболистов. Все ли из них отправятся в Британию? По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока что буду думать, смотреть, решать», - сказал Петраков.

Напомним, поединок Шотландия – Украина пройдет в Глазго 24 марта.