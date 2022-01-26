Матеус ПЕЙШОТО: «Хочу выиграть с Металлистом евротрофей»

Форвард заявил об амбициозных целях

  • 26.01.2022 07:57
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Матеус ПЕЙШОТО: «Хочу выиграть с Металлистом евротрофей»
© ФК Металлист. Матеус Пейшото

Нападающий харьковского «Металлиста» Матеус Пейшото рассказал о своих целях в клубе.

«Я очень рад своему нахождению в Металлисте. Я счастлив здесь. Мне и моей семье нравится город. Здесь хорошие болельщики. Моя задача выиграть чемпионат Украины, Лигу Европы, Лигу чемпионов.

В Первой лиге много борьбы. Нам не дают играть в свой футбол. Мы уважаем всех соперников. Если мы уже преждевременно почувствуем себя чемпионами, то у нас могут начаться проблемы. Металлист каждый матч будет бороться за чемпионский титул. 

В Харькове очень любят футбол. Когда я гуляю по городу или иду в магазин все просят сделать фото со мной. Это приятно», - сказал Пейшото.

Источник — Футбол 1/2/3

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