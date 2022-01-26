Матеус ПЕЙШОТО: «Хочу выиграть с Металлистом евротрофей»

Нападающий харьковского «Металлиста» Матеус Пейшото рассказал о своих целях в клубе.
«Я очень рад своему нахождению в Металлисте. Я счастлив здесь. Мне и моей семье нравится город. Здесь хорошие болельщики. Моя задача выиграть чемпионат Украины, Лигу Европы, Лигу чемпионов.
В Первой лиге много борьбы. Нам не дают играть в свой футбол. Мы уважаем всех соперников. Если мы уже преждевременно почувствуем себя чемпионами, то у нас могут начаться проблемы. Металлист каждый матч будет бороться за чемпионский титул.
В Харькове очень любят футбол. Когда я гуляю по городу или иду в магазин все просят сделать фото со мной. Это приятно», - сказал Пейшото.
Источник — Футбол 1/2/3
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