Матеус ПЕЙШОТО: «Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову»

26-летний бразильский нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото рассказал об атмосфере в харьковской команде.

«Президент «Металлиста» Александр Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову, рассказал историю клуба от зарождения и до нынешнего момента. Он любит футбол и болельщиков. Президент принял легионеров очень хорошо, мы чувствуем себя как одна семья. Мы не делим команду на иностранцев и украинцев. Все едины. Я адаптировался к игре команды. Наш тренер Александр Кучер делает все, чтобы мы чувствовали себя комфортно на футбольном поле», — сказал Пейшото.