Матеус ПЕЙШОТО: «Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову»

В «Металлисте» нет деления на иностранцев и украинцев, считает бразильский футболист

  • 26.01.2022 04:50
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  • 1 комментарий
Матеус ПЕЙШОТО: «Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову»
© ФК Металлист. Матеус Пейшото

26-летний бразильский нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото рассказал об атмосфере в харьковской команде.

«Президент «Металлиста» Александр Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову, рассказал историю клуба от зарождения и до нынешнего момента. Он любит футбол и болельщиков. Президент принял легионеров очень хорошо, мы чувствуем себя как одна семья. Мы не делим команду на иностранцев и украинцев. Все едины. Я адаптировался к игре команды. Наш тренер Александр Кучер делает все, чтобы мы чувствовали себя комфортно на футбольном поле», — сказал Пейшото.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 26.01.2022 05:00
    0
    Максимум на ст. Спортивную спустился с ним)))
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