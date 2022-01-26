Украинский вратарь на просмотре в казахстанском клубе

33-летний украинский вратарь Константин Махновский после расторжения контракта с «ВПК-Агро» может продолжить карьеру в Казахстане. Сейчас воспитанник академии киевского «Динамо» находится в Турции, где проходит сборы с «Акжайыком».

Главным тренером команды работает украинский специалист Владимир Мазяр, а за подготовку вратарей в «Акжайыке» отвечает его соотечественник Геннадий Жилкин.

В нынешнем сезоне Махновский провел 12 матчей за «ВПК-Агро» в Первой лиге и 2 — в Кубке Украины.

Прежде голкипер выступал также за польские ЛКС и «Легию», играл на родине за «Оболонь», «Севастополь», «Сумы», «Десну» и «Олимпик», в Азербайджане — за «Ряван», в Латвии — за «Вентспилс».