«В моем сейфе только мыши». Суркис рассказал о размере своего состояния

Президент «Динамо» считает себя самодостаточным человеком

  • 26.01.2022 02:57
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«В моем сейфе только мыши». Суркис рассказал о размере своего состояния
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о размере своего состояния. По некоторым оценкам. Оно составляет 275 миллионов у.е.

«Мое состояние составляет 275 миллионов? Это неправда. Может, они активы считают. Футбольный клуб «Динамо» Киев оценивается в какую-то сумму. Например, в 300 миллионов. Это стоимость футболистов и инфраструктуры клуба. Есть какой-то бизнес. Я не знаю, как они оценивают. В тумбочке у меня не лежит 275 миллионов, уверяю вас. У меня есть сейф — можете проверить. Там только мыши сейчас. Может, и больше, если оценить все, что есть. Может, меньше. Я не понимаю, как они оценивают.

Я не хочу оценивать. Я — достаточно самодостаточный человек. У меня есть что позавтракать, что пообедать и что поужинать. Я езжу на хорошей машине», — заявил Суркис.

Игорь Суркис является президентом Динамо с 10 июня 2002 года.

Источник — Бомбардир

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