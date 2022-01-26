Игорь СУРКИС: «С Лужным пошел бы на войну»

Президент «Динамо» ответил на блиц-опрос

  • 26.01.2022 00:34
  • 652 просмотра
  • 2 комментария
Игорь СУРКИС: «С Лужным пошел бы на войну»
© PrintScreen. Игорь Суркис

Игорь Суркис ответил на вопрос блица, посвященного игрокам «Динамо».

– Кто самый скромный игрок «Динамо»?
– Думаю, Миколенко. Но он уже не игрок «Динамо».

– Самый наглый?
– Гармаш.

- Самый умный?
– Сидорчук.

– Самый стильный?
– Цыганков.

– Самый богатый, если брать и бывших игроков?
– Шовковский, конечно.

– Кого бы взяли с собой на войну?
– Лужного, однозначно.

– Кто бы мог стать президентом «Динамо»? Кому бы доверили эту должность?
– Реброву, Шовковскому, Шевченко. Если бы у них было желание тратить свои деньги.

Источник — Бомбардир

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 26.01.2022 01:44
    0
    Так иди кловун. На словах Лев Толстой а на деле ОПЗЖ
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 26.01.2022 01:38
    0
    Я б пішов би з Лужним на війну, проте я пішов в ОПЗЖ
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