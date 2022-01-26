Игорь СУРКИС: «С Лужным пошел бы на войну»

Игорь Суркис ответил на вопрос блица, посвященного игрокам «Динамо».

– Кто самый скромный игрок «Динамо»?

– Думаю, Миколенко. Но он уже не игрок «Динамо».

– Самый наглый?

– Гармаш.

- Самый умный?

– Сидорчук.

– Самый стильный?

– Цыганков.

– Самый богатый, если брать и бывших игроков?

– Шовковский, конечно.

– Кого бы взяли с собой на войну?

– Лужного, однозначно.

– Кто бы мог стать президентом «Динамо»? Кому бы доверили эту должность?

– Реброву, Шовковскому, Шевченко. Если бы у них было желание тратить свои деньги.