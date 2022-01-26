Игорь СУРКИС: «С Лужным пошел бы на войну»

Игорь Суркис ответил на вопрос блица, посвященного игрокам «Динамо».
– Кто самый скромный игрок «Динамо»?
– Думаю, Миколенко. Но он уже не игрок «Динамо».
– Самый наглый?
– Гармаш.
- Самый умный?
– Сидорчук.
– Самый стильный?
– Цыганков.
– Самый богатый, если брать и бывших игроков?
– Шовковский, конечно.
– Кого бы взяли с собой на войну?
– Лужного, однозначно.
– Кто бы мог стать президентом «Динамо»? Кому бы доверили эту должность?
– Реброву, Шовковскому, Шевченко. Если бы у них было желание тратить свои деньги.
Источник — Бомбардир
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