ВИДЕО. Весь в отца. Шестилетний сын Реброва удивил мать на тренировке

Жена Реброва Анна поделилась видео с тренировки шестилетнего сына Никиты, который отказывается покидать футбольное поле после завершения занятия.
«Тренировка закончилась, а забрать домой невозможно», – подписала видео Анна.
Отметим, что Сергей Ребров на данный момент является главным тренером «Аль-Айна» из ОАЭ.
January 25, 2022
January 25, 2022
Источник — Twitter
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