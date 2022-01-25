ВИДЕО. Весь в отца. Шестилетний сын Реброва удивил мать на тренировке

Никита Ребров готовится стать футболистом

  • 25.01.2022 21:34
  • 2581 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Весь в отца. Шестилетний сын Реброва удивил мать на тренировке
© Инстаграм Анны Ребровой

Жена Реброва Анна поделилась видео с тренировки шестилетнего сына Никиты, который отказывается покидать футбольное поле после завершения занятия.
 
«Тренировка закончилась, а забрать домой невозможно», – подписала видео Анна.
 
Отметим, что Сергей Ребров на данный момент является главным тренером «Аль-Айна» из ОАЭ.

Источник — Twitter

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 25.01.2022 22:02
    0
    Удачи пацану, но пока явно рано звезду из когото лепить)
    Ссылка
    No name
    online
    No name, 25.01.2022 21:42
    0
    Уже не знают из чего новости делать....
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 25.01.2022 21:42
    0
    Что он такого удивительного сделал? Почему ему внимания больше, чем другим ребятам?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности