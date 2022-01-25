ВИДЕО. Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте

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  • 25.01.2022 18:05
  • 2851 просмотр
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ВИДЕО. Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сага с назначением главного тренера сборной Польши затягивается, Шевченко то хотят уже объявить, то наоборот - шансов 0. Разбираемся в международном вопросе Андрея Шевченко и поляков, узнаем, что будет делать Петраков в «Аталанте» Малиновского и немного радуемся нашим клубам на сборах (в частности Динамо с результатом 8:0 в двух матчах) – и все это в течение 16 минут. Ты ведь такое не упустишь, правда?

00:00 Хеллоу!

00:53 Что не так с назначением Шевченко тренером сб. Польши?

09:55 Как Петраков будет учиться в «Аталанте»?

12:03 «Динамо» и Ко выносят всех на сборах!

15:06 Говорю «а» и прощаюсь!

Источник — Sport.ua

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