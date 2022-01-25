Остап МАРКЕВИЧ: «4 миллиона евро за Мампасси – абсолютно адекватные цифры»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал переход в «Локомотив» защитника команды Марка Мампасси:

— Кто в текущем сезоне вас поразил своим прогрессом?

— Мне хочется сказать, что вся команда прибавляет в игре. Я вижу прогресс практически у каждого нашего игрока. Вы можете спросить: как же так, команда на последнем месте. Парадокс. Возможно. Если бы было не так, меня бы не было в «Мариуполе». У нас выстрелил Марк Мампасси. На хорошем уровне первую часть отыграли Дромбаев, Топалов, Очеретько, Меличенко, Мишнев и Кащук.

— Вернемся к Мампасси. Из открытых источников мы узнали, что Локомотив за переход защитника заплатил 4 миллиона евро донецкому «Шахтеру». Именно «горнякам» принадлежат права на Марка. Вы считаете эти цифры адекватными?

— Абсолютно адекватными. Марк – супер атлет. К 18-ти годам он физиологически на 95 % сформирован, как спортсмен. Кроме того Марк — это топ-профессионал, с которого я советую брать пример всем молодым игрокам если они хотят достичь что-то серьезное в футболе.