Остап МАРКЕВИЧ: «4 миллиона евро за Мампасси – абсолютно адекватные цифры»

Наставник «Мариуполя» - о трансфере молодого защитника

  • 25.01.2022 17:21
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Остап МАРКЕВИЧ: «4 миллиона евро за Мампасси – абсолютно адекватные цифры»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал переход в «Локомотив» защитника команды Марка Мампасси:

— Кто в текущем сезоне вас поразил своим прогрессом?
— Мне хочется сказать, что вся команда прибавляет в игре. Я вижу прогресс практически у каждого нашего игрока. Вы можете спросить: как же так, команда на последнем месте. Парадокс. Возможно. Если бы было не так, меня бы не было в «Мариуполе». У нас выстрелил Марк Мампасси. На хорошем уровне первую часть отыграли Дромбаев, Топалов, Очеретько, Меличенко, Мишнев и Кащук.

— Вернемся к Мампасси. Из открытых источников мы узнали, что Локомотив за переход защитника заплатил 4 миллиона евро донецкому «Шахтеру». Именно «горнякам» принадлежат права на Марка. Вы считаете эти цифры адекватными?
— Абсолютно адекватными. Марк – супер атлет. К 18-ти годам он физиологически на 95 % сформирован, как спортсмен. Кроме того Марк — это топ-профессионал, с которого я советую брать пример всем молодым игрокам если они хотят достичь что-то серьезное в футболе.

Источник — Sportarena

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