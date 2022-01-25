Игорь СУРКИС: «Наш клуб сейчас работает как часовой механизм»

Президент «Динамо» - о своих 20 годах в клубе

  • 25.01.2022 17:03
  • 2205 просмотров
  • 2 комментария
Игорь СУРКИС: «Наш клуб сейчас работает как часовой механизм»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис сравнил особенности управления клубом сейчас и 20 лет назад, когда он вступил в эту должность:

«Управлять клубом, наверно, стало сложнее. Но в то же время и легче, потому что уже выстроена система, и клуб уже работает как часовой механизм. Нет проблем со сборами, перелетами, все уже отлажено, есть где играть. Но хотелось бы, чтобы наш футбол развивался более быстрыми темпами, чтобы была третья сила в УПЛ.

Оценку своей работе давать не буду – пусть это делают болельщики. Одни меня ругают, другие – хвалят. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Для меня главное – чтобы команда прогрессировала. Чтобы та молодежь, которую мы готовим, имела возможность играть и прогрессировать».

Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 25.01.2022 17:22
    +2
    А должен работать как футбольный клуб))
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    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 25.01.2022 17:18
    -3
    Шубы главное вовремя судьям давать
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