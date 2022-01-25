Игорь СУРКИС: «Наш клуб сейчас работает как часовой механизм»

Президент «Динамо» Игорь Суркис сравнил особенности управления клубом сейчас и 20 лет назад, когда он вступил в эту должность:

«Управлять клубом, наверно, стало сложнее. Но в то же время и легче, потому что уже выстроена система, и клуб уже работает как часовой механизм. Нет проблем со сборами, перелетами, все уже отлажено, есть где играть. Но хотелось бы, чтобы наш футбол развивался более быстрыми темпами, чтобы была третья сила в УПЛ.

Оценку своей работе давать не буду – пусть это делают болельщики. Одни меня ругают, другие – хвалят. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Для меня главное – чтобы команда прогрессировала. Чтобы та молодежь, которую мы готовим, имела возможность играть и прогрессировать».