«Шахтер» открыл три новые футбольные школы для детей в возрасте от 2 до 8 лет в Харькове, Одессе и Житомире. Тренировки в Shakhtar Football School проводятся по уникальной методологии, составленной специалистами Академии клуба.



Вместе с открывшимися школами проект насчитывает уже 14 филиалов в 10 городах Украины: Броварах, Полтаве, Виннице, Борисполе, Херсоне, Запорожье, Киеве, Харькове, Одессе и Житомире.