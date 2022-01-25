Шахтер открыл три новые футбольные школы

Shakhtar Football School расширяет свою географию в Украине

  • 25.01.2022 16:40
  • 1265 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер открыл три новые футбольные школы
© ФК Шахтер

«Шахтер» открыл три новые футбольные школы для детей в возрасте от 2 до 8 лет в Харькове, Одессе и Житомире. Тренировки в Shakhtar Football School проводятся по уникальной методологии, составленной специалистами Академии клуба.

Вместе с открывшимися школами проект насчитывает уже 14 филиалов в 10 городах Украины: Броварах, Полтаве, Виннице, Борисполе, Херсоне, Запорожье, Киеве, Харькове, Одессе и Житомире.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maxno
    online
    maxno, 25.01.2022 17:09
    +1
    Пиар ахмеда.
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 25.01.2022 17:24
    -2
    Суркис,открыл магазин с шубами
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