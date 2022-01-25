Александр БАНДУРА: «Кучук во мне не заинтересован»

В тренировочном лагере «Руха» отсутствует 35-летний украинский вратарь Александр Бандура. Голкипер рассказал о причине своего отсутствия в расположении команды.

«В начале января клубное руководство меня проинформировало, что главный тренер Леонид Кучук во мне не заинтересован, и я могу подыскивать себе новую команду.

К сожалению, затем я приболел, но сейчас со здоровьем уже все в порядке, готов к возобновлению тренировочного процесса.

Думаю, что в ближайшие дни определюсь со своей новой командой.

«Mинай»? Это действительно один из вариантов продолжения карьеры», — отметил Бандура.

Александр Бандура известен по выступлениям за донецкий «Mеталлург», каменскую «Сталь», «Верес», «Львов». Mинувшей осенью голкипер провел три поединка в составе «Руха».