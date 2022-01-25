Александр БАНДУРА: «Кучук во мне не заинтересован»

Украинский вратарь «Руха» ищет новую команду

  • 25.01.2022 16:31
  • 918 просмотров
  • 0 комментариев
Александр БАНДУРА: «Кучук во мне не заинтересован»
© ФК Рух. Александр Бандура

В тренировочном лагере «Руха» отсутствует 35-летний украинский вратарь Александр Бандура. Голкипер рассказал о причине своего отсутствия в расположении команды.

«В начале января клубное руководство меня проинформировало, что главный тренер Леонид Кучук во мне не заинтересован, и я могу подыскивать себе новую команду.

К сожалению, затем я приболел, но сейчас со здоровьем уже все в порядке, готов к возобновлению тренировочного процесса.

 Думаю, что в ближайшие дни определюсь со своей новой командой.

«Mинай»? Это действительно один из вариантов продолжения карьеры», — отметил Бандура.

Александр Бандура известен по выступлениям за донецкий «Mеталлург», каменскую «Сталь», «Верес», «Львов». Mинувшей осенью голкипер провел три поединка в составе «Руха».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности