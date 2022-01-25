ВИДЕО. Надаль в полуфинале, Шабанов во Франции, ставим на КПР

1. Надаль – первый полуфиналист Australian Open

2. Страсбург провел переговоры с Динамо по трансферу Шабанова

3. Шевченко согласовал зарплату в сборной Польши

4. Прогноз на матч КПР – Суонcи

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.