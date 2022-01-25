Setanta ведет переговоры о показе УПЛ

Setanta Sports начала вести переговоры о стратегическом партнерстве с УПЛ.

В Киеве состоялась встреча между представителями Setanta Sports и Украинской премьер-лиги касательно перспектив дальнейшего сотрудничества. Транслятор заинтересован в освещении чемпионата.

Ранее компания Adjara Group, владеющая Setanta Sports, купила Setanta Ukraine. С весны 2022 года в Украине будет работать их ОТТ-платформа. Setanta транслирует в Украине футбольные чемпионаты Англии, Германии, Шотландии, Бельгии и другие.

Ранее отмечалось, что руководство украинского футбола заинтересовано в создании единого пула. В регламент об аттестации клубов ввели требование о передаче медийных прав лиге.

Возможными трансляторами УПЛ назывались MEGOGO и каналы «Футбол 1/2/3».