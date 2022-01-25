Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Фоменко отдал сборной все, что мог»

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий вспомнил уход Михаила Фоменко с поста главного тренера команды и назначение Андрея Шевченко:

– На Евро-2016 вы уже знали, что следующим главным тренером будет Андрей Шевченко?

– Нет, я этого не знал. Мы читали много сайтов, где писали, что, возможно, Андрей Николаевич будет, а чтобы конкретно нам сказали, что Фоменко сейчас доработает и после Евро будет Шевченко, такого не было.

– Шевченко подсидел Фоменко или нет?

– Я не думаю. Я никогда не вникал, как думает футбольное руководство страны, какие у них планы, но это немного некрасивое и некорректное слово «подсидел». Здесь есть куча личных факторов.

Михаил Иванович уже не молод был и сборной отдал все, что мог, вытащил на финальную часть Евро. Нужно было какое-нибудь новое видение. Слово «подсидел» не подходит, просто сделали коррективы.

Шевченко внес новое направление футбола, как результат, мы видим, что болельщики отблагодарили его своей поддержкой, а он фанатам ‒ игрой.