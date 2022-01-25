Голкипер Вереса продолжит карьеру в Краматорске

26 января «Краматорск» начнет второй этап подготовки к весенней части сезона. Первый сбор подопечные Алексея Городова завершили спаррингом с ФК «Полтава», в котором уступили со счетом 1:2.
Руководство «Краматорска» осталось недовольно потенциальными новичками и за исключением вратаря Mаксима Бабийчука из «Вереса», от услуг остальных решено отказаться.
На следующем этапе подготовки в расположении «Краматорска» должны появиться еще пять потенциальных новобранцев.
Напомним, что в 21 туре Первой лиги «Краматорск» 19 марта сыграет в гостях с «Ужгородом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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