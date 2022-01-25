Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Погода изменила планы Днепра-1»

Футболист украинской команды рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 25.01.2022 13:55
  • 368 просмотров
  • 0 комментариев
Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Погода изменила планы Днепра-1»
© СК Днепр-1. Валерий Лучкевич

Футболист «Днепра-1» Валерий Лучкевич поделился впечатлениями от первой тренировки команды на зимних сборах в Турции.

«У нас была хорошая, встряхивающая тренировка. Настроение хорошее, все отлично, работаем дальше. Конечно, добираться на сборы не так, как запланировали, было неприятно, но, в связи с погодными условиями, немного изменили планы. Мы уже здесь, значит все позади. Так что работаем в том режиме, в котором планировали», — отметил Лучкевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности