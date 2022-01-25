Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Погода изменила планы Днепра-1»

Футболист «Днепра-1» Валерий Лучкевич поделился впечатлениями от первой тренировки команды на зимних сборах в Турции.
«У нас была хорошая, встряхивающая тренировка. Настроение хорошее, все отлично, работаем дальше. Конечно, добираться на сборы не так, как запланировали, было неприятно, но, в связи с погодными условиями, немного изменили планы. Мы уже здесь, значит все позади. Так что работаем в том режиме, в котором планировали», — отметил Лучкевич.
Источник — Футбол 1/2/3
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