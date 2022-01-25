Новичок Львова: «Главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал»

Новый игрок «Львова» Фарук Мия высказался после своей дебютной игры за команду в контрольном матче против австрийского «Хартберга» (0:0). Отметим, что игрок из Уганды провел на поле чуть менее 30 минут и был заменен из-за мышечного спазма.

«Несмотря на то, что произошло, я счастлив. Мне нравится быть в таком приятном коллективе. Это новый опыт, ведь на моих глазах строится новая команда. Знаю, что главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал. Я хочу одерживать победы в каждом матче. Я командный игрок, и уверен, что принесу пользу партнерам», - сказал Мия.