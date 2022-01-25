Новичок Львова: «Главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал»

Фарук Мия поделился впечатлениями от перехода во львовский клуб

  • 25.01.2022 14:04
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Новичок Львова: «Главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал»
© ФК Львов. Фарук Мия

Новый игрок «Львова» Фарук Мия высказался после своей дебютной игры за команду в контрольном матче против австрийского «Хартберга» (0:0). Отметим, что игрок из Уганды провел на поле чуть менее 30 минут и был заменен из-за мышечного спазма.

«Несмотря на то, что произошло, я счастлив. Мне нравится быть в таком приятном коллективе. Это новый опыт, ведь на моих глазах строится новая команда. Знаю, что главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал. Я хочу одерживать победы в каждом матче. Я командный игрок, и уверен, что принесу пользу партнерам», - сказал Мия.

Источник — Футбол 1/2/3

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