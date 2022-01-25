Мариуполь отказался от бразильского легионера

25 января, транзитом через Запорожье, «Мариуполь» отправится на зарубежный этап подготовки — в Турцию.
В составе делегации азовцев — 22 футболиста. Запланированы пять спаррингов.
На просмотре находились два легионера из Бразилии, один из которых не впечатлил тренерский штаб, и от его услуг решили отказаться. Второй отправится на сбор в Турцию с «Мариуполем».
Подопечные Остапа Mаркевича вернутся из Турции 24 февраля и сразу отправятся в Одессу, где будут готовиться к поединку 19-го тура УПЛ с «Черноморцем».
«Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ 16-е место, набрав 8 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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