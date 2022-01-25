Мариуполь отказался от бразильского легионера

Украинская команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию

  • 25.01.2022 13:44
  • 957 просмотров
  • 2 комментария
Мариуполь отказался от бразильского легионера
© ФК Мариуполь

25 января, транзитом через Запорожье, «Мариуполь» отправится на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

В составе делегации азовцев — 22 футболиста. Запланированы пять спаррингов.

На просмотре находились два легионера из Бразилии, один из которых не впечатлил тренерский штаб, и от его услуг решили отказаться. Второй отправится на сбор в Турцию с «Мариуполем».

Подопечные Остапа Mаркевича вернутся из Турции 24 февраля и сразу отправятся в Одессу, где будут готовиться к поединку 19-го тура УПЛ с «Черноморцем».

«Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ 16-е место, набрав 8 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 14:51
    0
    Я думал, что Мариуполь отказался переходить в Первую лигу.)
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 25.01.2022 14:35
    0
    ... ну так він же не з ШД, навіщо його підписувати?
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