Мариуполь отказался от бразильского легионера

25 января, транзитом через Запорожье, «Мариуполь» отправится на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

В составе делегации азовцев — 22 футболиста. Запланированы пять спаррингов.

На просмотре находились два легионера из Бразилии, один из которых не впечатлил тренерский штаб, и от его услуг решили отказаться. Второй отправится на сбор в Турцию с «Мариуполем».

Подопечные Остапа Mаркевича вернутся из Турции 24 февраля и сразу отправятся в Одессу, где будут готовиться к поединку 19-го тура УПЛ с «Черноморцем».

«Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ 16-е место, набрав 8 очков.